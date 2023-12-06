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Главный принцип новой стратегии Сбера – человекоцентричность при поддержке искусственного интеллекта

22:31 06.12.2023

Главный принцип новой стратегии развития Сбера до 2026 года – человекоцентричность, которая поддерживается искусственным интеллектом. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, как новый принцип будет реализован в работе с корпоративными клиентами. За каждой компанией стоит предприниматель, его менеджеры и сотрудники. Они работают, инвестируют свое время и энергию ради успеха, имеют свои цели и стремятся их достигать, и Сбер будет помогать им добиваться своих целей, добавил Александр Ведяхин.

«Мы как Сбер можем помогать каждому человеку, стоящему за компанией, реализовывать свои задачи. Собственнику поможем в развитии бизнеса. Менеджменту мы снизим рутину и позволим больше времени уделять стратегии и тем решениям, которые увеличивают стоимость предприятия и помогают им в конце концов заработать больше бонусов. Каждому сотруднику тоже поможем быть более эффективными. То есть фокусируясь на каждого человека в отдельности, мы в итоги получаем более успешное юридическое лицо, а значит, и больше доходов самого Сбера», - сообщил первый зампред правления банка.

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