В Воронежской области обнаружили и перехватили беспилотник, пострадавших нет
14:12 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области обнаружили и перехватили беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
«На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет», — написал он.
Гусев отметил, что держит ситуацию в регионе под контролем и поблагодарил военнослужащих за эффективную работу.
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