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НОВОСТИ

В Воронежской области обнаружили и перехватили беспилотник, пострадавших нет

14:12 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области обнаружили и перехватили беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«На территории Воронежской области системами РЭБ обнаружен и перехвачен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Гусев отметил, что держит ситуацию в регионе под контролем и поблагодарил военнослужащих за эффективную работу.

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