Торговля наркотиками, по мнению Генсека ООН, сейчас находится на рекордно высоком уровне

18:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Незаконный оборот наркотиков находится в настоящее время на рекордно высоком уровне и является самым доходным бизнесом для преступных группировок, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Незаконный оборот наркотиков — самый доходный бизнес для транснациональных организованных преступных группировок — находится на рекордно высоком уровне, задавая вектор насилия по всему миру, — сказал он в ходе своего выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных транснациональным организованным группировкам.