0
0
113
НОВОСТИ

Торговля наркотиками, по мнению Генсека ООН, сейчас находится на рекордно высоком уровне

18:36 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Незаконный оборот наркотиков находится в настоящее время на рекордно высоком уровне и является самым доходным бизнесом для преступных группировок, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Незаконный оборот наркотиков — самый доходный бизнес для транснациональных организованных преступных группировок — находится на рекордно высоком уровне, задавая вектор насилия по всему миру, — сказал он в ходе своего выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных транснациональным организованным группировкам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 07.12.2023
Россия обратилась к Канаде с просьбой о выдаче бывшего эсэсовца Гунько
0
13
19:00 07.12.2023
Украина придумала, как вызволить застрявшие в Польше грузовики
0
83
18:30 07.12.2023
Исследовательский центр RAND Corporation внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций
0
117
17:40 07.12.2023
Сотрудник Росгвардии погиб, двое ранены при происшествии на полигоне в Рязанской области
0
214
17:15 07.12.2023
Краснокаменская ТЭЦ Росатома готова к работе к зимний период
0
200
17:12 07.12.2023
Дефицит федерального бюджета был профинансирован целиком за счет ресурсов РФ — Путин
0
206
17:00 07.12.2023
Евросоюз заявил Китаю, что позиция страны по Украине определит ее отношения с Брюсселем
0
249
16:32 07.12.2023
ГД вводит уголовное наказание за повторную передачу мобильников в тюрьмы
0
250
16:12 07.12.2023
США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики — Путин
0
277
16:00 07.12.2023
Объемы помощи Киеву в августе — октябре в годовом отношении сократились на 90% — IfW
0
276

Возврат к списку