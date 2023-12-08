Названы лауреаты авторского кино «Зимний»

10:07

2-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходил с 1 по 7 декабря в Москве. В его конкурсной программе участвовали восемь фильмов. 7 декабря в кинотеатре «Художественный» прошла церемония закрытия фестиваля и награждение победителей. Ими стали:

Режиссер Иван И. Твердовский за фильм «Панические атаки» (Главный приз кинофестиваля «Зимний»),

актер Сергей Двойников за роль в фильме «Панические атаки» («Лучшая мужская роль»,

актриса Полина Цыганова за роль в картине «110» («Лучшая женская роль»),

сценарист Татьяна Загдай («Танцуй, Селедка!») - «Лучший сценарий»,

режиссер Николай Корякин («Тимир») - «Лучшая режиссёрская работа»,

оператор Алексей Зайков («110») - «Лучшая операторская работа»,

режиссер Элла Манжеева («Белой дороги!») - спецприз с формулировкой «За рассуждение на сложную тему».

Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» проводится в целях укрепления престижа отечественного кино и популяризации его авторского сегмента.

Вера Цветкова