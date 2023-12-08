Названы лауреаты авторского кино «Зимний»
10:07 08.12.2023
2-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходил с 1 по 7 декабря в Москве. В его конкурсной программе участвовали восемь фильмов. 7 декабря в кинотеатре «Художественный» прошла церемония закрытия фестиваля и награждение победителей. Ими стали:
Режиссер Иван И. Твердовский за фильм «Панические атаки» (Главный приз кинофестиваля «Зимний»),
актер Сергей Двойников за роль в фильме «Панические атаки» («Лучшая мужская роль»,
актриса Полина Цыганова за роль в картине «110» («Лучшая женская роль»),
сценарист Татьяна Загдай («Танцуй, Селедка!») - «Лучший сценарий»,
режиссер Николай Корякин («Тимир») - «Лучшая режиссёрская работа»,
оператор Алексей Зайков («110») - «Лучшая операторская работа»,
режиссер Элла Манжеева («Белой дороги!») - спецприз с формулировкой «За рассуждение на сложную тему».
Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» проводится в целях укрепления престижа отечественного кино и популяризации его авторского сегмента.
Вера Цветкова
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