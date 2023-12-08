Угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была такой реальной — Медведев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность прямого столкновения России и НАТО никогда, начиная с Карибского кризиса, не была настолько большой, как сейчас. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — написал он.