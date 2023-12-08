13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Киева почти не осталось обученных солдат, а призывники отказываются воевать за украинские власти. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе», — приводит издание слова командира штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным «Дельфин». Газета отмечает также, что в интервью украинцы призывного возраста заявляют о нежелании «бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».