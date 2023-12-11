Венгрия добилась, чтобы в 12-й пакет не попали санкции по нефти и АЭС «Пакш-2» — Сийярто

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия добилась от Евросоюза, чтобы в 12-м пакете санкций против России не было запрета на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», ограничений против атомной энергетики и дальнейших рестрикций против международных финансовых транзакций. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, на котором обсуждаются вопросы оказания помощи Украине и санкции против России.

«Мы отвергли усилия, направленные на то, чтобы мы не смогли покупать российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу „Дружба“, — сказал глава МИД венгерским журналистам в перерыве совещания. По его словам, Венгрия дала ясно понять, что согласится с 12-м пакетом санкций только в том случае, если НПЗ компании Mol по-прежнему будут обеспечены сырой нефтью, поступающей по этому трубопроводу.

Кроме того, отметил Сийярто, Венгрия «отвергла все предложения о санкциях в отношении атомной энергетики», и проект сооружения АЭС «Пакш-2», осуществляемый с помощью Росатома, не будет затронут никакими ограничениями. «Что касается финансовых переводов за пределы Европейского союза, то нам также удалось добиться того, чтобы на них по законодательству не распространялись дополнительные ограничения», — сказал министр на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в соцсети.