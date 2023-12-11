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Зеленский предложил президенту Бразилии встретиться, но тот отказался — СМИ

18:00 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда тот сделал остановку в Бразилии по пути на инаугурацию президента Аргентины. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в МИД Бразилии.

По словам источников, лидер Бразилии не согласился встретиться, так как запрос был сделан «в самый последний момент» — в четверг, 7 декабря, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран — членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро. Кроме того, время встречи и обстоятельства были сочтены «необычными»: Зеленский сделал остановку для дозаправки своего самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря вечером. В Аргентину он вылетел уже через два часа после посадки самолета. «Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», — сказал изданию неназванный дипломат.

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