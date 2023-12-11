В России вводится временный запрет на экспорт твердой пшеницы

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России вводит временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министов.

«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.