0
0
1
НОВОСТИ

В России вводится временный запрет на экспорт твердой пшеницы

20:40 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России вводит временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министов.

«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано. Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 11.12.2023
Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам — ЦБ РФ
0
154
19:20 11.12.2023
Сейм Польши проголосовал против вотума доверия правительству Моравецкого
0
207
18:40 11.12.2023
Ситуация с демографией в РФ непростая, но лучше, чем в других странах — Медведев
0
248
18:00 11.12.2023
Зеленский предложил президенту Бразилии встретиться, но тот отказался — СМИ
0
321
17:32 11.12.2023
Венгрия добилась, чтобы в 12-й пакет не попали санкции по нефти и АЭС «Пакш-2» — Сийярто
0
315
17:12 11.12.2023
СБУ планирует провокацию с аналогичным цианидам веществом в зоне действий войск РФ — МО РФ
0
296
17:00 11.12.2023
Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине
0
341
16:32 11.12.2023
РФ будет чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту и оружию — Путин
0
340
16:12 11.12.2023
Венгерские дальнобойщики блокировали движение грузовиков на границе с Украиной
0
368
16:00 11.12.2023
Путин дал старт принятию новых атомоходов в состав ВМФ
0
376

Возврат к списку