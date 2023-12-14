Путину задали вопрос по поводу цен на яйца
14:40 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Совсем недавно я разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему ответил <…>: а вот у граждан наших как-то есть проблемы», — сказал Путин.
Стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.
«Рост на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? У нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и, в общем, популярный у граждан. <…> Спрос увеличился, а [увеличения] объема производства нет», — пояснил глава государства.
При этом он отметил, что сам тоже предпочитает куриные яйца. «В свое время мог десять [яиц] сразу с утра навернуть», — рассказал Путин.
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