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НОВОСТИ

Украину не приглашают в НАТО, в том числе по частям — Зеленский

09:32 20.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предположения о том, что Украина могла бы вступить в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем, являются беспочвенными, в таком формате Киев никто в альянс не приглашает. Об этом сообщил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

«Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, бред», — сказал он.

Зеленский добавил, что в Киеве «никогда не признают то, что часть Украины будет в НАТО, а той части Украины, которую контролирует Россия, в НАТО не будет». По его словам, вступление в альянс в таком формате — «фантазия».

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