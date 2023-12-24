Майя Санду собирается пойти на второй президентский срок

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении переизбраться на новый срок в 2024 году.

«Я обязалась сделать все, что в моих силах, для выполнения миссии европейской интеграции. Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — сказала она в обращении, которое было опубликовано пресс-службой президента.