Более 700 экспонатов приобрел Эрмитаж в свою коллекцию в 2023 году - Пиотровский

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный Эрмитаж в 2023 году приобрел в коллекцию более 700 экспонатов, включая произведения искусства и архивные документы. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский, общая стоимость приобретений превысила 100 млн рублей.

«Особенность наших приобретений в том, что мы, как Екатерина II, покупаем коллекции: это коллекция Шушковых, коллекция портбукетов, коллекция Мустафаева, коллекция Ханукаева, коллекция Абрамова. Схема такая: государственный бюджет дает нам примерно 10 млн рублей, мы тратим примерно 100 млн рублей. Откуда берутся деньги. Эрмитаж из своих заработанных выделяет сумму, примерно равную государственной. Второе — это меценаты, которые нам дают деньги, и с их разрешения мы тратим на покупки. И третье — это несколько лет назад вышел закон, позволяющий государственным учреждениям иметь эндаумент, то есть целевой капитал, и уже несколько лет мы своим решением совета эндаумента тратим деньги эндаумента на покупку экспонатов для Эрмитажа», — сказал Пиотровский.