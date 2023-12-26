Более 700 экспонатов приобрел Эрмитаж в свою коллекцию в 2023 году - Пиотровский
16:00 26.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный Эрмитаж в 2023 году приобрел в коллекцию более 700 экспонатов, включая произведения искусства и архивные документы. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея Михаил Пиотровский, общая стоимость приобретений превысила 100 млн рублей.
«Особенность наших приобретений в том, что мы, как Екатерина II, покупаем коллекции: это коллекция Шушковых, коллекция портбукетов, коллекция Мустафаева, коллекция Ханукаева, коллекция Абрамова. Схема такая: государственный бюджет дает нам примерно 10 млн рублей, мы тратим примерно 100 млн рублей. Откуда берутся деньги. Эрмитаж из своих заработанных выделяет сумму, примерно равную государственной. Второе — это меценаты, которые нам дают деньги, и с их разрешения мы тратим на покупки. И третье — это несколько лет назад вышел закон, позволяющий государственным учреждениям иметь эндаумент, то есть целевой капитал, и уже несколько лет мы своим решением совета эндаумента тратим деньги эндаумента на покупку экспонатов для Эрмитажа», — сказал Пиотровский.
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