На курорте Сбера «Манжерок» в 2023 году состоялись 20 спортивных соревнований

10:40

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»



Спортивный год 2023 на алтайском курорте Сбера «Манжероке» завершился Первенством Республики Алтай по горнолыжному спорту среди юниоров. С 21 по 23 декабря 2023 года более 130 спортсменов из 6 регионов страны – Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей – боролись за звание лучших.

В течение года проводилась серия спортивных состязаний по горнолыжному спорту: 8 этапов детского и 3 этапа взрослого кубков «Манжерокер», 3 фристайл-контеста, 2 первенства Республики Алтай. Впервые состоялись международные соревнования на кубок курорта «Манжерок» и второй раз прошел этап Кубка России. Впервые он прошел здесь в 2021 году – благодаря Сберу спустя 46 лет на Алтае были проведены соревнования всероссийского масштаба.

В ходе всех соревнований организаторы и участники отмечали высокий уровень проведения состязаний и соответствие горнолыжных трасс курорта всем международным стандартам – трассы сертифицированы международной федерацией горнолыжного спорта и имеют соответствующие сертификаты. Ранее руководство курорта отмечало, что несколько лет назад, до начала развития курорта Сбером, в Манжероке действовала лишь старая канатная дорога, а трассы не соответствовали нормам безопасности, не говоря уже о международных стандартах. Сейчас же «Манжерок» – одна из лучших горнолыжных площадок в профессиональном спорте. Отметим, на курорте сегодня действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов, 30 км горнолыжных трасс и современная система оснежения.

В Манжероке не забывают и про более экзотические и относительно новые виды спорта. Так, в летнем сезоне 2023 года здесь состоялся Этап кубка Сибири по велодаунхилу – скоростному спуску на горных велосипедах, а также соревнования по забегам по природному рельфеу в рамках проекта Манжерок Wild Trail.

В текущем году в ближайшее время на курорте будут проводиться всероссийские соревнования «Кубок России по горнолыжному спорту», международные соревнования по горнолыжному спорту на «Кубок Манжерока» и впервые — всероссийские детские соревнования «Надежды России». Помимо этого, на постоянной основе проводятся любительские соревнования для детей. «Манжерок» – один из немногих курортов страны, который с целью популяризации спорта среди молодежи ввел бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет, а в рамках реализации социальной политики курорта в 2023 году было подписано соглашение со спортивной школой по горнолыжному спорту Горно-Алтайска. Благодаря соглашению детская сборная республики уже получила 40 комплектов горнолыжной экипировки. В дальнейшем планируется проведение бесплатных тренировок на курорте «Манжерок», а также спонсирование курортом спортивных сборов и соревнований как в Республике Алтай, так и за ее пределами.