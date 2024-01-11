На курорте Сбера «Манжерок» в 2023 году состоялись 20 спортивных соревнований
10:40 11.01.2024
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Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
В течение года проводилась серия спортивных состязаний по горнолыжному спорту: 8 этапов детского и 3 этапа взрослого кубков «Манжерокер», 3 фристайл-контеста, 2 первенства Республики Алтай. Впервые состоялись международные соревнования на кубок курорта «Манжерок» и второй раз прошел этап Кубка России. Впервые он прошел здесь в 2021 году – благодаря Сберу спустя 46 лет на Алтае были проведены соревнования всероссийского масштаба.
В ходе всех соревнований организаторы и участники отмечали высокий уровень проведения состязаний и соответствие горнолыжных трасс курорта всем международным стандартам – трассы сертифицированы международной федерацией горнолыжного спорта и имеют соответствующие сертификаты. Ранее руководство курорта отмечало, что несколько лет назад, до начала развития курорта Сбером, в Манжероке действовала лишь старая канатная дорога, а трассы не соответствовали нормам безопасности, не говоря уже о международных стандартах. Сейчас же «Манжерок» – одна из лучших горнолыжных площадок в профессиональном спорте. Отметим, на курорте сегодня действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов, 30 км горнолыжных трасс и современная система оснежения.
В Манжероке не забывают и про более экзотические и относительно новые виды спорта. Так, в летнем сезоне 2023 года здесь состоялся Этап кубка Сибири по велодаунхилу – скоростному спуску на горных велосипедах, а также соревнования по забегам по природному рельфеу в рамках проекта Манжерок Wild Trail.
В текущем году в ближайшее время на курорте будут проводиться всероссийские соревнования «Кубок России по горнолыжному спорту», международные соревнования по горнолыжному спорту на «Кубок Манжерока» и впервые — всероссийские детские соревнования «Надежды России». Помимо этого, на постоянной основе проводятся любительские соревнования для детей. «Манжерок» – один из немногих курортов страны, который с целью популяризации спорта среди молодежи ввел бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет, а в рамках реализации социальной политики курорта в 2023 году было подписано соглашение со спортивной школой по горнолыжному спорту Горно-Алтайска. Благодаря соглашению детская сборная республики уже получила 40 комплектов горнолыжной экипировки. В дальнейшем планируется проведение бесплатных тренировок на курорте «Манжерок», а также спонсирование курортом спортивных сборов и соревнований как в Республике Алтай, так и за ее пределами.
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