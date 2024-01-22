Путин создал в РФ федеральный кадровый резерв для госслужбы

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, который создает в стране федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Соответствующий указ опубликован.

Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев. Для претендентов на руководящие должности, решение по которым принимает президент РФ, нахождение в резерве будет обязательным.

Кандидаты в кадровый резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню. Они также должны будут отчитываться о доходах и проходить необходимые проверки.