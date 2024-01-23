Зеленского ждет судьба нацистов, решение по которым выносили в Нюрнберге — Володин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба президента Украины Владимира Зеленского печальна, она повторит судьбу нацистских преступников, решения по которым было вынесено в ходе трибунала в Нюрнберге. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения обращения палаты к ООН и парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории России.

«ООН и депутатский корпус национальных парламентов должны прозреть, увидеть, кого поддерживают. <…> А что касается Зеленского — его судьба печальная. Она такая же, как судьба нацистских преступников, решения по которым было вынесено в Нюрнберге», — отметил Володин.