Зеленского ждет судьба нацистов, решение по которым выносили в Нюрнберге — Володин
16:12 23.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьба президента Украины Владимира Зеленского печальна, она повторит судьбу нацистских преступников, решения по которым было вынесено в ходе трибунала в Нюрнберге. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения обращения палаты к ООН и парламентам стран мира в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории России.
«ООН и депутатский корпус национальных парламентов должны прозреть, увидеть, кого поддерживают. <…> А что касается Зеленского — его судьба печальная. Она такая же, как судьба нацистских преступников, решения по которым было вынесено в Нюрнберге», — отметил Володин.
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