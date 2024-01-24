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NASA планирует в феврале запуск к Луне посадочного аппарата Nova-C

20:31 24.01.2024 Источник: Интерфакс

Запуск к Луне нового американского посадочного аппарата Nova-C планируется осуществить не ранее середины февраля, сообщило NASA.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Лунный посадочный модуль, созданный компанией Intuitive Machines, в конце февраля должен будет совершить посадку в 300 км от Южного полюса Луны.

В случае успешной миссии Nova-C станет первым частным американским аппаратом, осуществившем посадку на Луне.

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