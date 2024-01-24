NASA планирует в феврале запуск к Луне посадочного аппарата Nova-C
20:31 24.01.2024 Источник: Интерфакс
Запуск к Луне нового американского посадочного аппарата Nova-C планируется осуществить не ранее середины февраля, сообщило NASA.
В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Лунный посадочный модуль, созданный компанией Intuitive Machines, в конце февраля должен будет совершить посадку в 300 км от Южного полюса Луны.
В случае успешной миссии Nova-C станет первым частным американским аппаратом, осуществившем посадку на Луне.
НОВОСТИ
- 19:15 24.01.2024
- В Пентагоне отказались от комментариев по поводу сбитого ВСУ самолета Ил-76
- 18:20 24.01.2024
- Клиенты Сбера активно переходят на инвестиционные счета нового типа
- 18:16 24.01.2024
- Азербайджанская делегация объявила, что прекращает взаимодействие с ПАСЕ
- 17:40 24.01.2024
- В РФ по трем видам преступлений прекращено приобретенное гражданство более 60 человек
- 17:12 24.01.2024
- Орбан заверил Столтенберга, что призовет парламент Венгрии одобрить прием Швеции в НАТО
- 17:00 24.01.2024
- Украинские СМИ удалили сообщения о том, что Ил-76 сбили ВСУ
- 16:32 24.01.2024
- Пилоты Ил-76 увели самолет в сторону от населенных пунктов Белгородской области — очевидец
- 16:12 24.01.2024
- ЕС готовит санкции против россиян и компаний из РФ, но не запретит импорт алюминия — FT
- 16:00 24.01.2024
- Киев показал свое истинное лицо, сбив Ил-76 со своими гражданами — МО РФ
- 15:32 24.01.2024
- Власти Украины в отчаянии из-за неудач в конфликте и усталости союзников — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать