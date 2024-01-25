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НОВОСТИ

На административной границе Крыма и Херсонской области введен особый режим пропуска

12:05 25.01.2024 Источник: Интерфакс

Официально вводится особый режим пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью, соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на правительственном портале.

"Ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область. Установить, что для обеспечения функционирования пунктов пропуска в них действует режим в пунктах пропуска через государственную границу РФ и соответствующие полномочия должностных лиц пограничных органов", - говорится в документе

Аксенов определил местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой".

"Запретить пересечение административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью вне пунктов пропуска", - подчеркивается в указе.

Глава Крыма установил, что перемещение воинских колон через административную границу осуществляется по специально выделенным дорогам по согласованию с Погрануправлением ФСБ по республике.

Также указ определяет ряд документов, наличие которых обязательно при пересечении административной границы. В частности, для граждан РФ - это действительный документ, удостоверяющий личность.

Контроль за обеспечением исполнения норм указа рекомендовано обеспечить республиканскому Погрануправлению.

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