На административной границе Крыма и Херсонской области введен особый режим пропуска
12:05 25.01.2024 Источник: Интерфакс
Официально вводится особый режим пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью, соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на правительственном портале.
"Ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область. Установить, что для обеспечения функционирования пунктов пропуска в них действует режим в пунктах пропуска через государственную границу РФ и соответствующие полномочия должностных лиц пограничных органов", - говорится в документе
Аксенов определил местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты пропуска "Армянск", "Джанкой".
"Запретить пересечение административной границы между Республикой Крым и Херсонской областью вне пунктов пропуска", - подчеркивается в указе.
Глава Крыма установил, что перемещение воинских колон через административную границу осуществляется по специально выделенным дорогам по согласованию с Погрануправлением ФСБ по республике.
Также указ определяет ряд документов, наличие которых обязательно при пересечении административной границы. В частности, для граждан РФ - это действительный документ, удостоверяющий личность.
Контроль за обеспечением исполнения норм указа рекомендовано обеспечить республиканскому Погрануправлению.
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