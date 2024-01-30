Израиль собирается продолжить борьбу с ХАМАС и после освобождения заложников - СМИ
21:00 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не намерен прекращать операцию в секторе Газа и в случае освобождения всех заложников, которых удерживает [радикальное движение] ХАМАС. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Израиля Исраэль Кац в интервью германской газете Bild.
Отвечая на вопрос, готово ли израильское правительство договариваться о прекращении боевых действий в случае освобождения всех заложников и не добиваясь при этом полного уничтожения ХАМАС, Кац сказал: «Мой ответ — нет». «Мы хотели бы освободить заложников, а это произойдет только при военном давлении в Газе, Хан-Юнисе и во всех других местах, где присутствует ХАМАС, — заявил он. — И другие страны, такие как Египет, должны продолжать оказывать давление на ХАМАС. Но мы не согласимся прекратить войну, пока ХАМАС не будет побеждено как в военном, так и политическом плане».
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