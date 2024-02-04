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2ГИС первой из российских компаний выпустил приложение для Vision Pro

11:09 04.02.2024

2ГИС выпустил приложение для Apple Vision Pro. Оно создано специально для первых очков виртуальной реальности от Apple и называется 2GIS Immersive. Приложение уже доступно в магазине приложений гарнитуры, продажи которой стартовали в мире 2 февраля.

Пользователь управляет очками движением глаз и рук – в 2GIS Immersive с помощью таких нехитрых действий можно рассматривать реалистичные 3D-модели зданий в городах России, например, МГУ в Москве или Казанский собор в Санкт-Петербурге.

«2ГИС первым в России представил сотни реалистичных 3D-моделей зданий на картах, которые позволяют виртуально перенестись в город. Появление Apple Vision Pro — это новые перспективы для развития сценария виртуальных прогулок и использования карт. Например, находясь у себя дома на кухне, можно погулять вокруг Кремля или Большого театра в Москве, рассмотреть архитектуру и мелкие детали в невероятном качестве, – рассказал руководитель направления продуктов для пользователей 2ГИС Александр Сырков. – А еще это технологический вызов для наших инженеров, которые за короткие сроки создали пилотное приложение для Apple Vision Pro. Уверен, что этот опыт будет полезен и в развитии наших продуктов».

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