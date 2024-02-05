Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву
16:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Денису Матвееву. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указывается, что звание присвоено Матвееву «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».
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