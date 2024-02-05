Израиль выигрывает в борьбе с ХАМАС в Газе - WSJ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль выигрывает в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, вопреки тому, как ситуацию представляют мировые СМИ. С таким утверждением выступили журналисты американской газеты The Wall Street Journal в редакционной статье.

«Вероятно, из-за сообщений СМИ о том, что Израиль проигрывает, вы упустили, что на самом деле Израиль выигрывает войну в Газе. Потери ХАМАС растут, а поддержка военных действий Израиля продолжается в мире дольше, чем этого ожидал ХАМАС „, — пишет газета, отмечая при этом, что еврейскому государству нужно время для того, чтобы окончательно достигнуть победы.

По оценке издания, ХАМАС утрачивает контроль над своим «оплотом» — городом Хан-Юнис в южной части сектора Газа, а оставшиеся силы радикального движения в городе окружены. Военные Израиля ликвидировали или задержали около 20 тыс. бойцов ХАМАС из 30 тыс., которые ведут бои в анклаве. В результате радикальное движение больше не может «проводить военные маневры» и сократило более чем на 95% частоту ракетных обстрелов, если сравнивать с их интенсивностью в начале конфликта.

Авторы статьи полагают, что вариант, при котором Газу после завершения конфликта будет по-прежнему контролировать ХАМАС, равнозначен поражению для еврейского государства. Вероятно, поэтому Израиль вряд ли прекратит боевые действия, а, напротив, скорее всего возобновит их после возможного временного перемирия, которого добиваются Соединенные Штаты. Такая позиция еврейского государства, которое не может дать гарантий прекращения огня, и является, по всей видимости, одной из причин, почему ХАМАС не принял предложение США о паузе в конфликте и сделке по освобождению заложников, пишет газета.