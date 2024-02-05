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НОВОСТИ

Территория Украины в будущем уменьшится до границ Львовской области, считает Медведев

22:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В будущем территория Украины сократится до пределов Львовской области, именно на такой прогноз ориентируется европейский бизнес. Уверенность в этом высказал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он обратил внимание на то, что конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали является Львов, а не Киев.

«Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг (название города, когда область входила в состав Австрийской монархии — прим. ТАСС) станет новой столицей Украины в пределах Львовской области, — написал Медведев по-английски на своей странице в соцсети X. — Очевидно, бизнес куда более дальновиден, чем политики».

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