0
0
55
НОВОСТИ

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины — Белый дом

09:05 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны в случае его одобрения американским Конгрессом. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

«Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето, — отмечается в сообщении. — Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 06.02.2024
Удары США по Сирии и Ираку грубо нарушили суверенитет этих стран — постпред КНР при ООН
0
32
09:00 06.02.2024
Средства ПВО перехватили семь БПЛА над Белгородской областью
0
86
22:40 05.02.2024
Болгария готова предоставить Украине дополнительное вооружение за компенсацию — министр
0
587
22:00 05.02.2024
Территория Украины в будущем уменьшится до границ Львовской области, считает Медведев
0
601
21:29 05.02.2024
У Карла III диагностирован рак — Букингемский дворец
0
616
20:40 05.02.2024
ФСБ предотвратила теракт СБУ в отношении одного из руководителей Крыма
0
633
20:00 05.02.2024
Израиль выигрывает в борьбе с ХАМАС в Газе - WSJ
0
684
19:20 05.02.2024
Более 80% европейцев перешли на продукты со скидкой из-за инфляции — опрос
0
660
18:40 05.02.2024
Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 для передачи Украине
0
728
18:00 05.02.2024
Залужный согласился на должность посла в Великобритании, утверждает депутат Рады
0
779

Возврат к списку