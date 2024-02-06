Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины — Белый дом
09:05 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны в случае его одобрения американским Конгрессом. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.
«Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето, — отмечается в сообщении. — Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности».
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