Володин назвал недопустимым повышение цен на жилье на фоне снижения ставок по ипотеке
09:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повышение застройщиками цен на жилье на фоне снижения процентных ставок на ипотеку за счет государства недопустимо. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Необходимо сделать все, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья. Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. Это недопустимо. Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем. Наша задача — обеспечить людей жильем, а не застройщиков — сверхдоходами», — пояснил он.
Володин отметил, что по решению президента РФ Владимира Путина ипотечные программы с господдержкой становятся более адресными. «Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства. Семейная (до 6%) — помогает семьям с детьми приобрести жилье, способствует улучшению демографической ситуации. Сельская (до 3%), дальневосточная, арктическая, а также ипотека в новых регионах (до 2%) обеспечивают развитие территорий. Важное решение президента, опубликованное вчера, поможет нашим защитникам, солдатам и офицерам улучшить жилищные условия. На них теперь распространится действие дальневосточной и арктической ипотеки (до 2%), причем на всех участников СВО, а в случае гибели — на их семьи», — добавил председатель Госдумы.
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