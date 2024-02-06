Митрополит Таллинский Евгений объявил, что вынужден покинуть Эстонию из-за непродления ВНЖ
10:00 06.02.2024 Источник: РБК
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что вынужден покинуть страну из-за решения властей Эстонии не продлевать ему ВНЖ. Об этом он рассказал после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина, запись опубликована на YouTube-канале собора.
«В сей воскресный день, уверен, по воле Божией, я совершаю последнее богослужение в этом кафедральном соборе. Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысл Божий», — сказал митрополит.
Ранее митрополит Евгений назвал решение МВД «политически мотивированным» и направил в департамент полиции и погранохраны свои возражения на отказ в продлении его временного вида на жительство. РБК
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