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Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина* за призывы к терроризму

10:20 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Судом в отношении Чхартишвили избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно сроком на два месяца, который начнет исчисляться с момента его задержания», — сказала собеседница агентства.

[обновлено 10:22]

Акунин объявлен в международный розыск. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). За оправдание терроризма ему грозит до 7 лет лишения свободы, за распространение ложной информации — до 10 лет.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи его книг. Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

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