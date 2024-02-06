Индия стала третьим в мире потребителем энергии — премьер

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия заняла третье место в мире по потреблению энергии. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая на открытии энергетической недели в Гоа.

«Эксперты всего мира полагают, что Индия скоро станет третьей по величине экономикой в мире. Энергетический сектор играет важную роль в этой истории роста Индии. Индия уже стала третьим по величине потребителем энергии в мире, Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире», — сказал глава правительства.