Индия стала третьим в мире потребителем энергии — премьер
11:20 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия заняла третье место в мире по потреблению энергии. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая на открытии энергетической недели в Гоа.
«Эксперты всего мира полагают, что Индия скоро станет третьей по величине экономикой в мире. Энергетический сектор играет важную роль в этой истории роста Индии. Индия уже стала третьим по величине потребителем энергии в мире, Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире», — сказал глава правительства.
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