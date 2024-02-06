0
0
145
НОВОСТИ

Индия стала третьим в мире потребителем энергии — премьер

11:20 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия заняла третье место в мире по потреблению энергии. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая на открытии энергетической недели в Гоа.

«Эксперты всего мира полагают, что Индия скоро станет третьей по величине экономикой в мире. Энергетический сектор играет важную роль в этой истории роста Индии. Индия уже стала третьим по величине потребителем энергии в мире, Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире», — сказал глава правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.02.2024
Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море
0
9
12:20 06.02.2024
Суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича
0
50
12:05 06.02.2024
Свободные либералы ФРГ тайно обсуждают выход из правящей коалиции — Bild
0
76
12:00 06.02.2024
Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия — Politico
0
82
11:32 06.02.2024
ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в 50 млрд евро для Украины
0
132
11:05 06.02.2024
Военкор заподозрил ВСУ и НАТО в подготовке к атаке
0
191
11:00 06.02.2024
Британия была бы готова отразить нападение со стороны РФ, если бы оно произошло — Сунак
0
169
10:32 06.02.2024
Германия беднеет - глава Минфина
0
217
10:20 06.02.2024
Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина* за призывы к терроризму
0
216
10:05 06.02.2024
Удар по Ирану не входит в число планируемых ответных мер США на атаки по их силам — Politico
0
233

Возврат к списку