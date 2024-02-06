ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в 50 млрд евро для Украины
11:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз планирует приступить в марте к первым выплатам из фонда помощи Украине, суммарный объем которого в течение четырех лет должен составить до 50 млрд евро. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
«Прошлой ночью Европарламент и совет ЕС достигли политического согласия по фонду поддержки Украины на 50 млрд евро, это важный шаг вперед, — сообщила она. — Мы намерены начать выплаты в марте».
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