0
0
108
НОВОСТИ

ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в 50 млрд евро для Украины

11:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз планирует приступить в марте к первым выплатам из фонда помощи Украине, суммарный объем которого в течение четырех лет должен составить до 50 млрд евро. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Прошлой ночью Европарламент и совет ЕС достигли политического согласия по фонду поддержки Украины на 50 млрд евро, это важный шаг вперед, — сообщила она. — Мы намерены начать выплаты в марте».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 06.02.2024
Суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича
0
19
12:05 06.02.2024
Свободные либералы ФРГ тайно обсуждают выход из правящей коалиции — Bild
0
57
12:00 06.02.2024
Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия — Politico
0
66
11:20 06.02.2024
Индия стала третьим в мире потребителем энергии — премьер
0
136
11:05 06.02.2024
Военкор заподозрил ВСУ и НАТО в подготовке к атаке
0
179
11:00 06.02.2024
Британия была бы готова отразить нападение со стороны РФ, если бы оно произошло — Сунак
0
159
10:32 06.02.2024
Германия беднеет - глава Минфина
0
207
10:20 06.02.2024
Басманный суд заочно арестовал Бориса Акунина* за призывы к терроризму
0
209
10:05 06.02.2024
Удар по Ирану не входит в число планируемых ответных мер США на атаки по их силам — Politico
0
226
10:00 06.02.2024
Митрополит Таллинский Евгений объявил, что вынужден покинуть Эстонию из-за непродления ВНЖ
0
245

Возврат к списку