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Свободные либералы ФРГ тайно обсуждают выход из правящей коалиции — Bild

12:05 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге на фоне резкого падения рейтинга популярности тайно обсуждают выход из правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократичекая партия Германии, «зеленые», СвДП). Об этом пишет газета Bild.

Согласно последнему опросу, проведенному социологическим институтом Insa, за свободных либералов готовы проголосовать лишь 4,5% жителей ФРГ. Таким образом, им придется бороться за попадание в Бундестаг (парламент ФРГ) на следующих федеральных выборах осенью 2025 года, поскольку для этого необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Очевидно, что коалицию «Светофор», как заявил Bild один из ведущих политиков СвДП, необходимо распустить, чтобы еще больше предотвратить выход из Бундестага.

В случае выхода из коалиции, как указывает газета, главный вопрос для СвДП заключается в том, поддержат ли партию избиратели. Результаты опроса Insa показали, что 47% респондентов заявили, что партия должна покинуть правительство (24% против). При этом 21% опрошенных отметили, что они могли бы отдать свой голос за свободных либералов, если бы они вышли из коалиции (54% с большей вероятностью не сделали бы этого). СвДП, как подчеркивает издание, может получить огромную выгоду, если коалиция будет распущена.

Внутри партии сторонники выхода из коалиции уже обсуждают, какое время и повод могут быть подходящими для этого. В качестве вариантов рассматриваются периоды перед выборами в Европарламент (9 июня), региональными выборами в трех федеральных землях на востоке Германии (сентябрь/октябрь) или в ходе переговоров по бюджету на 2025 год. «Подготовка бюджета на 2025 год будет более напряженной, чем на 2024 год», — говорил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, который является председателем СвДП, в интервью газете Welt am Sonntag.

Несмотря на результаты опроса, свободным либералам и Линднеру, как резюмирует Bild, придется столкнуться с волной критики, если они досрочно покинут правительство. «Любой момент для выхода неправильный. Уход из правительства сейчас был бы совершенно безответственным и только усугубил бы кризис», — заявил изданию профессор политологии Свободного университета Берлина Хайо Функе.

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