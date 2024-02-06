ЕС опасается ответа РФ в случае конфискации ее активов для восстановления Украины — Politico

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на ряд европейских чиновников.

По их информации, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на территории РФ. По данным газеты, еще одним негативным результатом подобного решения может стать потеря привлекательности Евросоюза как площадки для инвестиций. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

Агентство Bloomberg сообщило 4 февраля со ссылкой на источники, что Группа семи (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии, которое