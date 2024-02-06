0
0
133
НОВОСТИ

ЕС опасается ответа РФ в случае конфискации ее активов для восстановления Украины — Politico

13:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на ряд европейских чиновников.

По их информации, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на территории РФ. По данным газеты, еще одним негативным результатом подобного решения может стать потеря привлекательности Евросоюза как площадки для инвестиций. Как заявил изданию неназванный европейский дипломат, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

Агентство Bloomberg сообщило 4 февраля со ссылкой на источники, что Группа семи (G7) и Евросоюз обсуждают возможность использования более $250 млрд замороженных активов российского ЦБ для финансирования восстановления Украины. Согласно предложению, союзники Украины могли бы продать ее долг, используя замороженные российские активы в качестве обеспечения. Сторонники такого решения считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб, а в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение Еврокомиссии, которое

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 06.02.2024
Путин может обратиться к парламенту в конце февраля — начале марта, не исключил Песков
0
16
13:32 06.02.2024
В результате стрельбы в Стамбуле 5 человек пострадали, 2 нападавших ликвидированы — МВД
0
77
13:20 06.02.2024
Индия начала поставлять бананы в Россию
0
118
13:18 06.02.2024
Сбер назвал сумму раскрытия счетов эскроу
0
104
13:05 06.02.2024
Заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 7,2% за неделю
0
130
12:32 06.02.2024
Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море
0
193
12:20 06.02.2024
Суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Арестовича
0
197
12:05 06.02.2024
Свободные либералы ФРГ тайно обсуждают выход из правящей коалиции — Bild
0
211
12:00 06.02.2024
Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия — Politico
0
215
11:32 06.02.2024
ЕС намерен начать в марте первые выплаты из фонда в 50 млрд евро для Украины
0
219

Возврат к списку