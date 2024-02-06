В результате стрельбы в Стамбуле 5 человек пострадали, 2 нападавших ликвидированы — МВД
13:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек, в том числе трое полицейских, получили ранения в результате стрельбы у здания дворца правосудия в стамбульском районе Чаглаян. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X глава МВД Турции Али Ерликая.
«Сегодня в 11:46 (по местному времени, совпадает с московским — прим. ТАСС) была предпринята попытка нападения на контрольно-пропускной пункт у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Двое нападавших, женщина и мужчина, ликвидированы. Пострадали пять человек, в том числе трое полицейских», — написал он.
В настоящее время здание суда оцеплено полицией, входы и выходы закрыты, приняты повышенные меры безопасности. Туда стянуто большое количество стражей порядка. Сообщается, что после выстрелов среди находившихся у здания людей началась паника. Многие начали убегать, некоторые легли на землю. На место инцидента прибыл генпрокурор Стамбула.
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