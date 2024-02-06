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Более 62% преступлений в РФ за последние 4 года были доказаны с помощью записей с камер

14:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 62% раскрытых преступлений в России за последние 4 года были доказаны с помощью записей с камер видеонаблюдения. Количество камер будет только расти, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

«В случае, если правонарушение все-таки произошло, правоохранительные органы расследуют его, то более 62% раскрытых преступлений использовали в доказательной базе систему видеоизображения», — сказал Угнивенко на форуме «Цифровая экономика» в рамках выставки «Россия».

Количество камер, установленных в стране за 2019–2023 годы, составило 1,2 млн. Согласно презентации Угнивенко, планируется установка еще 3,8 млн устройств. 100% камер в будущем подключат к искусственному интеллекту.

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