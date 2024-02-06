РФ с интересом ожидает результатов расследования диверсии на «Северных потоках» — Песков
15:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», но ни разу не получила ответ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Москва с интересом ждет результатов расследования.
«Россия неоднократно запрашивала эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился. Нам эти данные не представляли», — сказал представитель Кремля.
Он добавил: «Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься. Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком».
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