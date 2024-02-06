Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках» — СМИ
16:12 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведская прокуратура планирует закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку, вероятно, не смогла установить подозреваемых, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Ранее прокуратура Швеции сообщила о намерении объявить о решении по делу о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в среду.
НОВОСТИ
- 17:00 06.02.2024
- В Швеции прогнозируют рекордно высокую за 10 лет безработицу
- 16:32 06.02.2024
- Мишель «шокирован» заявлениями о том, что Крым и Луганск останутся в составе РФ
- 16:00 06.02.2024
- Выпуск промышленной продукции в Эстонии снизился на 10,5% в 2023 году
- 15:32 06.02.2024
- Москвичам рассказали о новых поощрениях в рамках «Миллиона призов»
- 15:32 06.02.2024
- ЕС намерен сделать ВС Украины частью собственных военных возможностей
- 15:22 06.02.2024
- Ипотечный портфель Сбера превысил 10 триллионов рублей
- 15:12 06.02.2024
- Евродепутаты просят применить к Израилю на «Евровидении» те же стандарты, что к РФ
- 15:00 06.02.2024
- РФ с интересом ожидает результатов расследования диверсии на «Северных потоках» — Песков
- 14:37 06.02.2024
- Сбер возобновит прием заявок на IT-ипотеку после увеличения лимитов по госпрограмме
- 14:32 06.02.2024
- Более 62% преступлений в РФ за последние 4 года были доказаны с помощью записей с камер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать