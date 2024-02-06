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Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках» — СМИ

16:12 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская прокуратура планирует закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку, вероятно, не смогла установить подозреваемых, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее прокуратура Швеции сообщила о намерении объявить о решении по делу о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в среду.

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