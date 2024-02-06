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Мишель «шокирован» заявлениями о том, что Крым и Луганск останутся в составе РФ

16:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Европарламенте, что он шокирован призывами к миру на Украине и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории.

«Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» — сказал он.

«Я погружаюсь в состояние глубокого шока, когда говорят о Луганске как о территории России. И это шокирует, территориальная целостность подтверждает, что Луганск — это Украина, что Крым — это Украина, — сообщил Мишель на повышенных тонах. — Любые другие заявления шокируют».

Он полагает, что поставки оружия Украине — «это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями». Ранее в ходе слушаний Мишель назвал «каждый евро, потраченный на Украину, инвестицией в безопасность ЕС».

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