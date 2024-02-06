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Журналист Такер Карлсон сообщил, что скоро возьмет интервью у Путина

22:01 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Видеозапись о предстоящем интервью он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки «Российской энергетической недели» пообщалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

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