Журналист Такер Карлсон сообщил, что скоро возьмет интервью у Путина

22:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина. Видеозапись о предстоящем интервью он опубликовал на своей странице в соцсети X.

Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года журналист сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.

Сам президент РФ в последний раз давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года, тогда с ним после окончания пленарки «Российской энергетической недели» пообщалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.