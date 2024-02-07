0
0
65
НОВОСТИ

Япония продолжит работу над санкциями против РФ вместе с G7 — МИД

11:00 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония продолжит работать с международным сообществом, в первую очередь с G7, над принятием санкционных мер против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила глава МИД Ёко Камикава на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» — так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

«Япония продолжит работать с международным сообществом, включая G7, над принятием таких мер, как введение строгих санкций против России», — сказала она. По словам Камикавы, Япония в случае необходимости готова обсуждать с Россией вопросы, касающиеся рыболовного промысла и безопасности на море, исходя при этом из собственных национальных интересов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 07.02.2024
Карлсон взял интервью у Путина, оно длится два часа — американский журналист
0
52
10:32 07.02.2024
Подразделения по обобщению боевого опыта созданы в штабах ВС РФ — замначальника Генштаба
0
122
10:20 07.02.2024
Минобороны Сирии подтвердило информацию о нанесении Израилем ударов по объектам в Хомсе
0
138
10:05 07.02.2024
НОРАД сообщило, что отследило полет четырех военных самолетов РФ у Аляски
0
166
10:00 07.02.2024
Хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе
0
157
09:32 07.02.2024
В центре Киева раздался мощный взрыв, работает ПВО — очевидцы
0
240
09:20 07.02.2024
Швеция и Дания могли намеренно провалить расследование взрывов «Северных потоков» — Херш
0
218
09:05 07.02.2024
Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета
0
219
09:00 07.02.2024
Во многих городах Украины прозвучали взрывы
0
231
22:40 06.02.2024
Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Трампа нет иммунитета в деле о беспорядках в Капитолии
0
680

Возврат к списку