Япония продолжит работу над санкциями против РФ вместе с G7 — МИД

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония продолжит работать с международным сообществом, в первую очередь с G7, над принятием санкционных мер против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила глава МИД Ёко Камикава на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» — так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

«Япония продолжит работать с международным сообществом, включая G7, над принятием таких мер, как введение строгих санкций против России», — сказала она. По словам Камикавы, Япония в случае необходимости готова обсуждать с Россией вопросы, касающиеся рыболовного промысла и безопасности на море, исходя при этом из собственных национальных интересов.