Минобороны Сирии подтвердило информацию о нанесении Израилем ударов по объектам в Хомсе

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Сирии подтвердило информацию о нанесении израильскими ВС ударов по ряду объектов в сирийской провинции Хомс. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети.

«Сегодня около 00:30 (по местному времени, совпадает с мск — прим. ТАСС) израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны к северу от Триполи, атаковав ряд объектов в городе Хомс и [одноименной] провинции», — отмечается в тексте.