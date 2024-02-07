Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 58,7% — до 675 млрд руб.

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ в январе 2024 года получил 675 млрд руб. нефтегазовых доходов, что на 58,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Минфина РФ.

«Нефтегазовые доходы составили 675 млрд руб., значимо превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 58,7% год к году), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне незначительно ниже их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений. В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером», — говорится в сообщении.