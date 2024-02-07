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Сотни протестующих фермеров прибыли в Барселону прямо на своих тракторах

18:15 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни фермеров на тракторах прибыли в Барселону (автономное сообщество Каталония) и медленно движутся колонной в рамках акций протеста, проходящих в разных частях Испании. Об этом сообщили на своей странице в соцсети X городские правоохранительные органы.

Как утверждает местный Союз фермеров, в Барселоне сконцентрировались примерно 2 тыс. тракторов, прибывающих со всего региона. Ожидается, что вскоре протестующих примет лидер автономного сообщества Пере Арагонес.

Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, и выступают против европейской сельскохозяйственной политики.

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