НАТО заказало боеприпасов и оружия на 10 миллиардов

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО с июля прошлого года разместила новые заказы на производство боеприпасов на 10 млрд долларов, в том числе на 5,5 млрд долларов на производство ракет для систем ПВО Patriot, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Страны НАТО разместили с июля новые заказы на производство оружия на 10 млрд долларов, в том числе на 5,5 млрд долларов на производство ракет Patriot», — сказал Столтенберг.