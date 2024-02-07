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НОВОСТИ

НАТО заказало боеприпасов и оружия на 10 миллиардов

19:15 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО с июля прошлого года разместила новые заказы на производство боеприпасов на 10 млрд долларов, в том числе на 5,5 млрд долларов на производство ракет для систем ПВО Patriot, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Страны НАТО разместили с июля новые заказы на производство оружия на 10 млрд долларов, в том числе на 5,5 млрд долларов на производство ракет Patriot», — сказал Столтенберг.

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