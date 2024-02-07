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Подготовка визита Путина в Турцию продолжается - Песков

19:45 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка контакта президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продолжается, сроки будут согласовываться, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее с турецкой стороны появилась информация о том, что визит Путина в эту страну якобы отложен. «Нет. Не могу [подтвердить, что визит отложен]. Никакие сроки не объявлялись», — сказал Песков. Он добавил: «Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне. Сроки будут согласовываться».

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