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Победа израильтян в Газе - "вопрос нескольких месяцев" - Нетаньяху

21:16 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль согласен только на полную победу по результатам военной операции в секторе Газа, этот исход является вопросом нескольких месяцев. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы на пути к полной победе. Победа уже достижима. Она будет одержана скоро, это вопрос не нескольких лет или десятков лет, это вопрос месяцев», — сказал он на пресс-конференции.

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