Пакетный законопроект, включающий помощь Украине, в Сенате США не прошел процедурное голосование
23:10 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.
Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, $20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы с Мексикой.
НОВОСТИ
- 21:16 07.02.2024
- Победа израильтян в Газе - "вопрос нескольких месяцев" - Нетаньяху
- 19:45 07.02.2024
- Подготовка визита Путина в Турцию продолжается - Песков
- 19:15 07.02.2024
- НАТО заказало боеприпасов и оружия на 10 миллиардов
- 19:09 07.02.2024
- Ильхам Алиев набирает на выборах главы Азербайджана почти 94% - экзитпол
- 18:15 07.02.2024
- Сотни протестующих фермеров прибыли в Барселону прямо на своих тракторах
- 17:40 07.02.2024
- Подразделения спецназа США «зеленые береты» будут размещены на Тайване
- 17:12 07.02.2024
- Полная информация о перевозимом питомце в билетах РЖД появится во втором полугодии
- 17:00 07.02.2024
- ЕС рискует остаться без газа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке — AP
- 16:32 07.02.2024
- Дети мигрантов должны подтвердить знание русского языка до зачисления в школу — Слуцкий
- 16:12 07.02.2024
- Власти ФРГ по-прежнему заинтересованы в раскрытии дела о диверсии на «Северных потоках»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать