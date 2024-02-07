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Пакетный законопроект, включающий помощь Украине, в Сенате США не прошел процедурное голосование

23:10 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, $20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

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