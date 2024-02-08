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НОВОСТИ

Украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым

09:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказали там.

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