Украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказали там.