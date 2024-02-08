В Белом доме не уверены в необходимости выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09:05 08.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Белом доме сомневаются в необходимости выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Так представитель американской администрации Джон Кирби ответил на вопрос о том, беспокоятся ли в Вашингтоне из-за предстоящей публикации видео.
«Я не думаю, что нам нужно ещё одно интервью с президентом России», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.
Такер Карлсон ранее сообщил, что интервью будет показано в 18:00 четверга по вашингтонскому времени или в 2 часа ночи пятницы по Москве на сайте журналиста TuckerCarlson.com. По некоторой информации, хронометраж программы — два часа. Говорит Москва
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