0
0
169
НОВОСТИ

В Белом доме не уверены в необходимости выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

09:05 08.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Белом доме сомневаются в необходимости выхода интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Так представитель американской администрации Джон Кирби ответил на вопрос о том, беспокоятся ли в Вашингтоне из-за предстоящей публикации видео.

«Я не думаю, что нам нужно ещё одно интервью с президентом России», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

Такер Карлсон ранее сообщил, что интервью будет показано в 18:00 четверга по вашингтонскому времени или в 2 часа ночи пятницы по Москве на сайте журналиста TuckerCarlson.com. По некоторой информации, хронометраж программы — два часа.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 08.02.2024
Командиров добровольческих формирований могут наделить полномочиями органа дознания
0
46
10:00 08.02.2024
Алиев побеждает на выборах с 92,05% голосов после обработки данных с 93% участков
0
60
09:32 08.02.2024
США нанесли удар по Ираку, в результате атаки убит командир «Катаиб Хезболлах»
0
118
09:20 08.02.2024
Путин обсудил помощь заложникам в Палестине с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин
0
136
09:00 08.02.2024
Украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Крым
0
163
23:10 07.02.2024
Пакетный законопроект, включающий помощь Украине, в Сенате США не прошел процедурное голосование
0
594
21:16 07.02.2024
Победа израильтян в Газе - "вопрос нескольких месяцев" - Нетаньяху
0
650
19:45 07.02.2024
Подготовка визита Путина в Турцию продолжается - Песков
0
705
19:15 07.02.2024
НАТО заказало боеприпасов и оружия на 10 миллиардов
0
741
19:09 07.02.2024
Ильхам Алиев набирает на выборах главы Азербайджана почти 94% - экзитпол
0
716

Возврат к списку