Путин обсудил помощь заложникам в Палестине с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил продолжение помощи заложникам на Ближнем Востоке с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

«Определенные результаты (помощи заложникам — прим. ТАСС) уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия», — сказал глава государства на встрече с Лазаром и Бородой. «Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы», — обратился Путин к собеседникам.