Путин обсудил помощь заложникам в Палестине с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин
09:20 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин обсудил продолжение помощи заложникам на Ближнем Востоке с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.
«Определенные результаты (помощи заложникам — прим. ТАСС) уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия», — сказал глава государства на встрече с Лазаром и Бородой. «Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы», — обратился Путин к собеседникам.
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