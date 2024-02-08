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НОВОСТИ

США нанесли удар по Ираку, в результате атаки убит командир «Катаиб Хезболлах»

09:32 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные нанесли по территории Ирака удар, жертвой которого стал командир шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Об этом сообщило в среду Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«В 21:30 7 февраля силы СЕНТКОМ осуществили односторонний удар по Ираку в ответ на нападения на военнослужащих США, в результате которого был убит командир „Катаиб Хезболлах“, ответственный за непосредственное планирование и атаки на ВС США в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы командования, размещенном в социальной сети X.

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