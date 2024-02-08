Командиров добровольческих формирований могут наделить полномочиями органа дознания
10:05 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин подготовил законопроект о наделении командиров добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, полномочиями органа дознания. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
«Необходимость наделения командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания диктуется требованиями оперативной обстановки, а также необходимостью повышения законности, правопорядка и дисциплины в войсках», — пояснил Рогозин ТАСС.
Изменения предлагается внести в п. 3 ч.1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Автор законопроекта указывает, что в настоящее время на фронте находится значительное число добровольческих формирований, в которых воюют несколько десятков тысяч человек.
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